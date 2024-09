Bolesław Samoliński: Potrzeba prawdy w ochronie zdrowia

Wystartuje pan w wyborach na rektora WUM?

Tak. Jeszcze kilka miesięcy temu nie było to dla mnie w ogóle oczywiste, ale teraz już jest. Jak powietrza potrzeba nam spokoju, harmonii, przewidywalności i przywrócenia reguł honorowych. Bardzo potrzebujemy wzajemnego szacunku społeczności akademickiej. Przewodniczyłem w młodości sejmikom studenckim; sens wychowawczy studiów był tylko wtedy oczywisty, jeśli wierzyliśmy w autorytety. No to przywróćmy ten ład. Chciałbym, by pracownicy WUM mogli dokonać rzeczywistego wyboru osoby, która następnie będzie wspierała realizację ich aspiracji. To przecież uniwersytet, wyjątkowa enklawa, która poprzez autonomię, wolność jednostek tworzy wartości dodane. Jeśli więc miałbym prosić społeczność WUM o wybór, to tylko w ramach rzeczywistego procesu wyborczego. Zakończona przedwcześnie kampania nie cechowała się otwartą debatą. Brak wolnych, demokratycznych wyborów zawsze się kończy kryzysem. Osobiście nie zgadzam się, że można coś robić za wszelką cenę, że jest jakiś cel większy niż dobro społeczności akademickiej.

Skąd zamieszanie związane z wyborami na WUM?

To proste, a także jakoś podobne do znanych problemów ze stosowaniem w praktyce zapisów konstytucji. Jej życzliwe zapisy nie są odporne na nadmiar emocji. No to daliśmy sobie czas na refleksję. Korzyścią i wcale nie pocieszeniem jest z kolei, że ludzie zyskali głębszą świadomość, że od ich wyborów zależy ich przyszłość. Wybory rektora nie są zabawą znudzonych elit. Myślę, że obecne doświadczenie będzie dla społeczności akademickiej swoistym katharsis. W takich wyborach chodzi mniej o to, by coś „obiecać” lub „dać”, lecz by odtworzyć współpracę społeczności i jej reprezentantów. W ramach takiej współpracy nie trzeba nic wyszarpywać od rektora. A chodzi właściwie o to, bo to jest specyfika wyższej uczelni, by po prostu ludziom kreatywnym nie przeszkadzać, lecz pomagać w rozwoju.

W jakiej sytuacji jest WUM?