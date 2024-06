Feministki skarżą apteki, które odmawiają wydania pigułki "dzień po"

Toruńska Brygada Feministyczna złożyła skargi do NFZ na apteki, które odmawiają osobom poniżej 18 roku życia sprzedaży pigułki "dzień po", chociaż przystąpiły do programu pilotażowego ułatwiającego dostęp do antykoncepcji awaryjnej.