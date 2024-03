I choć z dostępnych danych wynika, że liczba psychiatrów specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży w latach ciągu ostatniej dekady wzrosła z 346 do 532, to jednak trudno mówić o wystarczającej ich liczbie. Taki właśnie stan rzeczy przekłada się bezpośrednio na znikomą liczbę biegłych i - zdaniem rzecznika najmłodszych - wymaga pilnej interwencji. – Obecna sytuacja zdecydowanie nie służy dobru małoletnich i nieletnich – ocenia.

Ratunku najmłodsi szukają też w kontakcie z Dziecięcym Telefonem Zaufania, z którego najczęściej korzystają nastolatkowie, między 12 a 18 rokiem życia. Współpracujący z nim eksperci przeprowadzili prawie 860 interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia dzieci. Jeszcze więcej, bo ponad 1230 zgłoszeń wymagało sprawdzenia ich sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Eksperci ściśle współpracują przy tym z policją, co w razie konieczności pozwala jej na natychmiastową interwencję. Pomoc dostępna jest też dla dzieci i ich opiekunów posługujących się językiem ukraińskim lub rosyjskim.

Zdrowie psychiczne dzieci. Nauczyciele pod lupą rzecznika

Rzecznik pod lupę wziął też nauczycieli i około pół tysiąca postępowań dyscyplinarnych oraz wyjaśniających. Podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyły one m.in. różnych form przemocy wobec dzieci i molestowania, ale także – co widoczne stało się dopiero w roku ubiegłym – niezapewnienia przez dyrektorów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy przekraczania przez nauczycieli dopuszczalnych granic relacji w kontakcie z uczniem (niestosowna korespondencja, poufałość, komentarze dotyczące jego wyglądu czy zachowania).

Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że dzieci coraz częściej same zwracają się do swojego rzecznika, podnosząc niejednokrotnie kwestię statutów szkolnych.

- W tym zakresie osoby młode podnoszą to, że nie rozumieją zasad nagród i kar, które obowiązują w szkołach. Mają wątpliwości, co do używania telefonów komórkowych; wątpliwości, co do zakresu i zobowiązań wynikających z tego, jak powinny ubierać się będąc w szkole – wyliczała.