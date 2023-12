Zamiast na TVP, 3 mld zł ma trafić na leczenie dzieci chorych na raka

Na wyleczalność nowotworów wpływ ma poziom opieki medycznej w kraju. Według Komitetu Regionalnego CCI Europe, wskaźniki przeżycia raka u dzieci są o 20 proc. mniejsze w krajach Europy Wschodniej w porównaniu do reszty Europy. We wrześniu 2018 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła Globalną Inicjatywę na Rzecz Raka Dziecięcego WHO, która zakłada, że do 2030 r. wskaźnik przeżycia raka u dzieci będzie wynosił 60 proc.

Psychiatria dziecięca niedomaga od lat

Druga ważnym celem, będzie skierowanie pieniędzy na psychiatrię dziecięcą, która przez lata była zaniedbywana. A potrzeby w tym zakresie rosły – dzieci chorują częściej a brakuje lekarzy i szpitali.

W Polsce mamy obecnie zaledwie 555 psychiatrów dziecięcych a w kolejkach do nich trzeba czekać często wiele miesięcy. Z danych zebranych przez Fundację GrowSPACE we wszystkich województwach w kraju wynika, że na wizytę u psychiatry dziecięcego trzeba czekać średni 238 dni.

Najbardziej szokujący rekord padł w Będzinie – tam by dostać się na konsultację psychiatry dziecięcego do Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” na NFZ należy poczekać aż 2441 dni.

Inne potrzeby resortu zdrowia

Premier Donald Tusk zwrócił także uwagę na to, że potrzeby w obszarze ochrony zdrowia są bardzo duże i że skieruje na zdrowia oszczędności pozyskane z budżetów administracji publicznej.

Można przypuszczać, że Tusk ma na myśli odchudzenie Kancelarii Prezydenta, bo takie zapowiedzi ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej ukazywały się już w święta.