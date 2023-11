"Prezydent nie będzie tego blokował"

A co z projektem zrobi prezydent Andrzej Duda, jeśli trafi na jego biurko? Do tej kwestii odniósł się w Polsat news nowy szef Gabinetu Prezydenta RP Marcin Mastalerek. - Co do samej zasady, idei, sądzę, że prezydent nie będzie tego blokował, natomiast ostateczną decyzję zawsze podejmuje, kiedy projekt trafi na biurko - powiedział.



Jednocześnie Mastalerek zaapelował do parlamentarzystów, "aby spokojnie o tym rozmawiali i spokojnie się nad tym zastanawiali, bo to są naprawdę delikatne sprawy". - Wielu ludzi marzy o dzieciach i trzeba do tego podchodzić w sposób bardzo rozsądny - dodał.