Przyszły rząd: Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

Koalicja: kobiety mają prawo decydowania o sobie

W punkcie szóstym umowy koalicyjnej znalazł się zapis "Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie".

W dokumencie podkreślono, że wzmocnienie praw kobiet ma być kluczowym obszarem działań nowej koalicji rządowej.

"Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie zasadą, a nie wyjątkiem. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę sieci żłobków. Jednocześnie strony Koalicji zgodnie przyznają, że w trosce o budowanie kapitału społecznego i wyrównywanie pozycji kobiet na rynku pracy, koniecznym jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Strony Koalicji będą współpracować na rzecz likwidacji luki płacowej, a także eliminacji innych barier, stojących na drodze równego traktowania na rynku pracy. Koalicja będzie dążyła do skutecznej egzekucji alimentów" - czytamy w umowie koalicyjnej.



Czytaj więcej Polityka Pełny tekst umowy koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy "Wspólnie deklarujemy utworzenie koalicji na rzecz zbudowania trwałej większości parlamentarnej, wspólnego rządu i naprawy Rzeczpospolitej" - czytamy w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy.