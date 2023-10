W Azji zabija choroba przenoszona przez komary. Liczba ofiar wzrosła czterokrotnie

Liczba ofiar dengi w Bangladeszu jest cztery razy wyższa niż w całym 2022 roku.



Bangladesz: 209 tys. zakażeń dengą w 2023 roku

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku dengą zakaziło się w Bangladeszu blisko 209 tys. osób. Oznacza to, że Bangladesz mierzy się z największą falą zakażeń dengą od czasu wywołania przez tego wirusa pierwszej epidemii w 2000 roku.



Wśród tegorocznych ofiar dengi w Bangladeszu jest 112 dzieci mających najwyżej 15 lat - podaje Al Jazeera.



W szpitalach w Bangladeszu zaczyna brakować miejsca dla chorych, ponieważ choroba szerzy się bardzo szybko w gęsto zaludnionym azjatyckim kraju (Bangladesz liczy ponad 160 mln mieszkańców zamieszkujących terytorium 2,5 raza mniejsze od terytorium Polski).



Denga to choroba wirusowa, która objawia się gorączką, bólem głowy, mięśni i stawów oraz wysypką przypominającą wysypkę występującą w przypadku zakażenia odrą. Czasem infekcja prowadzi do groźnej dla życia gorączki krwotocznej. Dengę przenosi kilka gatunków komarów należących do rodzaju Aedes. Przejście zakażenia jednym szczepem dengi uodparnia na ten szczep na całe życie, ale nie chroni przed zakażeniem innym szczepem.