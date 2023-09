– Także leki na receptach wystawionych przed pierwszym września, jeśli znalazły się na wykazie, powinny przysługiwać za darmo. Ustawa nie przewiduje przepisu przejściowego, więc powinniśmy stosować nowe przepisy. Tym bardziej że przepisy mówią, iż tym dwóm kategoriom pacjentów przysługuje „bezpłatne zaopatrzenie w leki określone w wykazie na podstawie recepty” – zaznacza Juliusz Krzyżanowski, adwokat z Baker McKenzie. Dodaje jednak, że recepty sprzed wejścia w życie nowych przepisów nie będą zawierały kodu „DZ”.

Jak zaś informuje Ministerstwo Zdrowia, farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na wykazach bezpłatnych leków, a następnie wydaje te leki pacjentowi. Pacjent po receptę na darmowe leki wróci więc do lekarza. W efekcie nie dość, że NFZ ponownie zapłaci za wizytę lekarską, to i tak poniesie koszt pełnej refundacji.

Przychodnie przeżywają oblężenie

Przychodnie mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia przeżywają też oblężenie z innego powodu.

– Do wystawiania recept ze stuprocentową refundacją dla dzieci i seniorów nie są już uprawnieni lekarze przyjmujący prywatnie. Mogą je wystawić tylko lekarze POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i przy wypisie ze szpitala wyłącznie w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Leki bezpłatne dla seniorów do końca sierpnia mógł wypisać każdy specjalista. Teraz to się zmieniło – wyjaśnia Piotr Kłodziński. I podkreśla, że to niczym nieuzasadnione różnicowanie lekarzy i pacjentów.

– Prywatna służba zdrowia odciąża system. Takie odbieranie praw ubezpieczonym przecież pacjentom może być niezgodne z ustawą zasadniczą – podkreśla Piotr Kłodziński.