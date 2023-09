Kolejna szczepionka na COVID-19 zatwierdzona przez KE. Chodzi o wariant wirusa

Bezpłatne leki. Jest apel do lekarzy i pacjentów

Od 1 września bezpłatne leki mogą być przepisywane dzieciom i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorom od 65. roku życia. Eksperci obawiają się, że będą naciski na lekarzy ze strony pacjentów, by przepisywać jak najwięcej takich leków, na dłuższy czas. To zaś grozi niedoborami leków dla wszystkich.