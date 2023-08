Legionella na Podkarpaciu. Kolejne zgony po zakażeniu bakterią

Michał Kołodziejczak dołączył do list Koalicji Obywatelskiej. To nie znaczy, że zapisał się do jakiejkolwiek partii. Ten głos, buntownika, jest potrzebny w debacie - mówił w rozmowie z TVN24 prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO, Rafał Trzaskowski.