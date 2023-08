Jednym z wczesnych sukcesów brytyjskich naukowców jest pierwsza na świecie szczepionka przeciwko krymsko-kongijskiej gorączce krwotocznej, chorobie przenoszonej przez kleszcze, której śmiertelność wynosi 30 proc. Testy kliniczne szczepionki rozpoczęły się. Do testów zgłosiło się 24 ochotników.

Ambicją Brytyjczyków jest to, by opracować szczepionkę chroniącą przed patogenem, który wywoła pandemię, w ciągu 100 dni od wybuchu pandemii

Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna pojawia się w Europie coraz częściej, w związku ze wzrostem globalnej temperatury - zauważa Sky News.



Zdaniem prof. Harries zmiany klimatyczne i migracje ludności sprawiają, że wybuch kolejnej pandemii jest bardziej prawdopodobny.



- To, co obserwujemy, to globalny wzrost ryzyka - stwierdziła.



Sky News podkreśla, że wirusem, który stwarza obecnie największe zagrożenie pod kątem ewentualnej pandemii jest wirus ptasiej grypy. Tylko w Wielkiej Brytanii latem z powodu zakażenia nowym szczepem wirusa ptasiej grypy (H5N1) padło co najmniej 30 tys. ptaków - podaje The Royal Society for the Protection of Birds. Są również doniesienia, iż wirusem zakażają się niektóre gatunki ssaków.