Patryk obraził się na Andrzeja – już nie chce się z nim bawić, bo Andrzej ma brudne ręce, chce sam decydować o tym, co będą rysować, a co gorsza nie pokazuje języka Urszuli, tylko chce się z nią pogodzić. A w ogóle, to nie jest zbyt inteligentny – jak zresztą wszyscy, którzy nie należą do Patryka i jego paczki dziarskich chłopców.