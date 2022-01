We Francji przepustka sanitarna została wprowadzona przez rząd latem 2021 r. Jej deklarowany cel był dwojaki: powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 i zwiększenie poziomu wyszczepienia społeczeństwa.

Reklama

Aby posiadać ważną przepustkę, francuscy obywatele muszą okazać dowód pełnego szczepienia, dokument potwierdzający niedawne przejście Covid-19 lub negatywny wynik testu PCR lub test antygenowego, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin. Przepustka jest potrzebna by wejść do takich miejsc jak restauracje, kawiarnie, bary, kina, teatry, obiekty turystyczne, siłownie czy ośrodki wypoczynkowe. Ich okazanie jest też konieczne przy korzystaniu z pociągów dalekobieżnych oraz przy odwiedzinach w ośrodkach zdrowotnych.

Raport Rady Analiz Ekonomicznych, niezależnego konsorcjum ekonomistów, które doradza premierowi Francji, dowodzi, że przepustka sanitarna okazała się ogromnym sukcesem.

Czytaj więcej Zdrowie Czy można zakazić się Omikronem dwa razy? Tak - mówią epidemiolodzy Omikron, najnowszy i najszybciej rozprzestrzeniający się wariant koronawirusa SARS-CoV-2, może dwukrotnie zakazić tę samą osobę i wcale nie musi być to rzadkie zjawisko - twierdzą eksperci.

Autorzy badania, w którym przepustki sanitarne nazywane są certyfikatami covidowymi, szacują, że ich wprowadzenie latem 2021 r. „doprowadziło w skali całej populacji do wzrostu liczby zaszczepionych we Francji o 13 pkt. proc. do końca roku”. „Ponadto zapobiegły ok. 3979 (między 3453 a 4298) dodatkowym zgonom we Francji” - dodają,

Reklama

Dodatkowo „zastosowanie certyfikatów covidowych znacznie zmniejszyło presję na oddziały intensywnej opieki medycznej oraz zapobiegło przekroczeniu poziomów obłożenia, w przypadku których wprowadzono wcześniejsze lockdowny”.

Aby oszacować wpływ przepustki sanitarnej, naukowcy musieli stworzyć alternatywny scenariusz, w którym certyfikat nie obowiązywał. Model ten zakładał, że wskaźnik szczepień utrzymuje się na tym samym poziomie, co przed wprowadzeniem covid-passów. Przyspieszenie akcji szczepień zdaniem autorów zapobiegło nie tylko prawie 4 tys. dodatkowych zgonów, ale i około 32 065 hospitalizacjom.

Czytaj więcej Zdrowie Amerykański ekspert: Maski materiałowe nieskuteczne w przypadku wariantu Omikron Lawrence Gostin, profesor prawa na Uniwersytecie Georgetown i dyrektor Centrum Współpracy w zakresie Krajowego i Globalnego Prawa Zdrowotnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ocenił, że materiałowe maski ochronne na twarz są „nieskuteczne” przeciwko wariantowi Omikron.

Naukowcy oszacowali również, że przepustka zdrowotna przyniosła korzyści ekonomiczne. Według raportu szacowany tygodniowy wzrost PKB od lipca do końca 2021 r. był o 0,6 proc. wyższy z przepustką, niż byłby bez.

W sobotę we Francji weszła w życie zmiana, zgodnie z którą wszyscy dorośli muszą otrzymać dawkę przypominającą w ciągu siedmiu miesięcy od zakończenia początkowego cyklu szczepień, jeśli chcą zachować ważność przepustki. Prawdopodobnie z tego powodu znacznie wzrosła w ostatnich tygodniach liczba przyjętych przez Francuzów tzw. „boosterów”.

Autorzy opracowania zbadali także efekty wprowadzenia przepustek covidowych w Niemczech i we Włoszech. Według raportu rozwiązanie to zapobiegło ok. 1133 zgonom w Niemczech i 1331 we Francji. Z kolei liczbę hospitalizacji zmniejszyło odpowiednio o ok. 5229 i 8735.