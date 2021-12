„Czas na masowe użycie broni, którą mamy. Po to, by przestali umierać ludzi zakażeni Covidem i ci, dla których przez antyszczepionkowców nie ma miejsca w szpitalach, by leczyć inne choroby” - napisał na Twitterze Marek Kacprzak, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Lewicy. Obowiązek szczepień przeciw Covid-19 dotyczyłby osób dorosłych, a osoby niezaszczepione miały by podlegać karze grzywny.

W konferencji prasowej przed Sejmem udział wzięli Włodzimierz Czarzasty - współprzewodniczący Nowej Lewicy oraz Adrian Zandberg z partii Razem i posłowie Lewicy - Krzysztof Gawkowski, Anna Maria Żukowska i Joanna Scheuring-Wielgus.

Dość bierności w walce z pandemią #COVID19. @__Lewica mówi TAK obowiązkowym i obligatoryjnym szczepieniom! pic.twitter.com/vQ3d5BCV5q — Dawid Dobrogowski (@dobrogowski_) December 5, 2021

- Widać, że ten sposób działania, który rząd przyjął, po prostu nie działa - mówił na konferencji Adrian Zandberg. - Mamy skandalicznie niski poziom wyszczepienia i efekty widać - w tym momencie w Polsce codziennie umiera więcej osób na Covid-19 niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. Tego można było uniknąć. Są kraje, które są wyszczepione w wysokim stopniu, w których codziennie nie umierają setki osób, (...) w których epidemia jest pod kontrolą. Rząd tę kontrolę utracił - powiedział.

- Tę kontrolę trzeba przywrócić. Żeby ją przywrócić, potrzebujemy obowiązkowych szczepień. Ale żeby ją przywrócić, potrzebujemy też wprowadzenia natychmiast paszportu covidowego i wprowadzenia natychmiast obostrzeń dla osób niezaszczepionych. Po to, żeby odzyskać kontrolę nad sytuacją, po to, żeby nie dopuścić do przepełniania się szpitali, po to, żeby uratować kolejne tysiące istnień ludzkich - wymieniał polityk Razem. Zauważył, że „antyszczepionkowcy nie szczepiąc się szkodzą nie tylko sobie”. - Szkodzą także tym ludziom, dla których nie ma potem miejsc w szpitalu, żeby uratować ich, po udarze, po zawale, żeby podać im chemioterapię - zwrócił uwagę.

- Lewica mówi jasno i jednoznacznie: musimy pójść do przodu. Droga do tego to obowiązkowe szczepienia. Droga do tego to paszport covidowy. Droga do tego to obostrzenia dla osób niezaszczepionych. Wreszcie droga do tego to prawo dla pracowników, żeby w sytuacji, w której nie jest im w miejscu pracy zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne, mieli prawo odmówić wykonywania pracy - tłumaczył Zandberg.

Polityk Razem podkreślił, że Lewica „nie czeka na na rząd” tylko „kładzie gotowe rozwiązania na stół i zadajemy pytanie - i rządowi, i innym partiom opozycyjnym”. - Czy to poprzecie? Czy poprzecie propozycje Lewicy? Czy popieracie obowiązkowe szczepienia, obostrzenia dla niezaszczepionych, paszport covidowy? - pytał. - Chcielibyśmy uzyskać te odpowiedzi nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za dwa miesiące, tylko już. Bo działać trzeba już, jeżeli chcemy uratować tysiące istnień ludzkich, które jeżeli ta bierność będzie trwać, jeżeli to stanie w miejscu będzie trwać, po prostu umrą - stwierdził Adrian Zandberg.



„Czas na półśrodki minął” - komentowała na Twitterze posłanka Beata Maciejewska. Zauważyła, że szczepienia przeciw Covid-19 „to najskuteczniejsza broń w walce pandemią i jedyny sposób, by niezliczoną ilość ludzi ocalić przed śmiercią, a system zdrowia przed całkowitą zapaści”. „ Jak się jest w polityce to trzeba mieć odwagę. Lewica tę odwagę ma” - dodał Krzysztof Śmiszek.