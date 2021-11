Hematoonkologia jest dziedziną, w której nowe leki pojawiają się chyba szybciej niż w innych grupach nowotworów.

Reklama

Tak, w Europie co roku rejestrowanych jest kilka nowych cząsteczek w różnych wskazaniach hematologicznych. W ciągu ostatnich trzech lat, dzięki wielu pozytywnym decyzjom refundacyjnym ministra zdrowia, istotnie poprawił się dostęp do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów hematoonkologicznych. Na ostatniej liście refundacyjnej obowiązującej od listopada tego roku znalazła się nowoczesna terapia w pierwszej linii leczenia d la chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, tj. wenetoklaks w połączeniu z obinutuzumabem. Terapia ta została zrefundowana w Polsce zaledwie kilka miesięcy po jej rejestracji przez Europejską Agencję Leków (EMA), co jest ogromnym sukcesem. Oprócz tej terapii zostały również rozszerzone wskazania refundacyjne dla wenetoklaksu w połączeniu z rytuksysmabem, który obecnie może być stosowany u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w nawrocie lub oporności choroby, którzy uprzednio otrzymali co najmniej jedną linię leczenia, bez względu na status delecji 17p lub mutacji TP53. Trzeba zaznaczyć, że powyższe dwa wskazania refundacyjne, tj. pierwsza linia leczenia oraz nawrót lub oporność choroby, całkowicie pokrywają się ze wskazaniami rejestracyjnymi, co jest kolejnym wielkim sukcesem refundacyjnym.

W ostatnich latach pojawiają się terapie celowane, działające inaczej niż cytostatyki.

Leki celowane bardziej precyzyjnie, w porównaniu z klasycznymi cytostatykami, niszczą komórki nowotworowe. Nowoczesne terapie, w tym leki celowane, które jeszcze kilka lat temu były stosowane głównie u chorych na nawrotowe i oporne nowotwory krwi, obecnie stają się standardem również w pierwszej linii leczenia. Przykładem jest właśnie terapia oparta na wenetoklaksie w połączeniu z obinutuzumabem (terapia całkowicie pozbawiona cytostatyków) u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w pierwszej linii leczenia, u których z powodu chorób współistniejących są przeciwwskazania do leczenia immunochemioterapią.

Czy to jest bezpieczne?

Reklama

Tak, bo toksyczność leczenia oparta na wenetoklaksie i obinutuzumabie jest znacznie mniejsza w porównaniu z toksycznością immunochemioterapii. Nowatorskim elementem tej terapii jest również ograniczony czas leczenia, który trwa 12 miesięcy. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że im skuteczniejsze leczenie zostanie zastosowane na początku choroby, tym większa jest szansa na wydłużenie czasu wolnego od nawrotu choroby.

Postęp w hematologii w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest bardzo znaczny, a dzięki nowoczesnym technologiom lekowym możliwe jest przekształcenie chorób, które kiedyś doprowadzały do śmierci chorego w ciągu kilku lat – w choroby przewlekłe.