W 22. edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej” bierze udział ponad 330 kancelarii i łącznie blisko 10 tys. prawników. To spora grupa, która jest dobrym barometrem tego, co dzieje się na rynku usług prawnych.

Tegoroczny konkurs potwierdza raz jeszcze, że rynek ten jest stabilny i dojrzały. Struktura kancelarii się nie zmienia. Oceniając wielkość firm prawniczych, czołówka jest praktycznie taka sama od lat, mimo ruchu kadrowego wśród prawników. Budują się średnie kancelarie, które z roku na rok są silniejsze kadrowo, a ich potencjał jest coraz większy m. in. przez rozbudowę regionalnych oddziałów i struktur.

Jest kilka trendów dominujących obecnie na dużym rynku usług prawnych i mają one charakter światowy. Jednym z nich są nowe technologie, które od kilku lat próbują się rozwijać w kancelariach, aby uprościć relacje i obsługę prawną klientów. Postęp technologiczny wymusza na wielu z nich rynek. Dziś właściwie cała gospodarka globalnie podlega wielkiej rewolucji cyfrowej. Wielkie korporacje, średniej wielkości firmy podlegają przeobrażeniom cyfrowym, tego samego wymagają też od firm, które zapewniają im obsługę prawną, podatkową itp. Ten proces wydaje się jednokierunkowy i nieodwracalny i będzie sięgał coraz niżej. Pytanie tylko, w jakim stopniu maszyny przejmą kompetencje prawników i jaki to będzie miało wpływ na ceny usług prawnych. W niektórych kancelariach już dziś widać przygotowanie do tego procesu. Powstające zespoły fin-techowe, które składają się nie tylko z prawników, ale też specjalistów od technologii, pokazują, że kurs został już obrany.

Trendem rynkowym jest również obsługa zielonych inwestycji, przedsięwzięć infrastrukturalnych i projektów finansowanych ze środków unijnych i KPO. To bardzo atrakcyjna część rynku. Zresztą zauważalne jest wzmacnianie działu energetycznego w kancelariach. Był to kolejny rok, w którym energetyka była jednym z priorytetowych działów.

Ważnym elementem aktywności prawnej będzie doradztwo w zakresie wdrażania prawa europejskiego. Dyrektywy dot. cyfryzacji oraz sygnalistów mają szanse stać się tym, czym było całkiem niedawno dla prawników RODO.

Takie wnioski płyną z tegorocznego rankingu. Dziękujemy kancelariom, które kolejny raz z rzędu zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie, który zajmuje bardzo istotne miejsce wśród wydarzeń na rynku prawniczym.

Zasady i metodologia rankingu:

- Największe firmy prawnicze sklasyfikowane są według liczby prawników ogółem.

- Uwzględniliśmy kancelarie zatrudniające minimum pięć osób z wykształceniem prawniczym, w tym co najmniej czterech adwokatów, radców, profesorów, doktorów prawa lub rzeczników patentowych.

- Braliśmy pod uwagę wyłącznie tych prawników, którzy pracują w Polsce i czynności zawodowe wykonują stale i wyłącznie na rzecz danej kancelarii. Nie uwzględnialiśmy osób, które pracują dla kancelarii okazjonalnie lub okresowo albo dla kilku kancelarii jednocześnie (w tym np. własnej).

- O miejscu w zestawieniu wielkościowym decyduje liczba pracujących na rzecz kancelarii prawników, a jeśli jest ona równa, pierwszeństwo ma kancelaria z większą liczbą adwokatów i radców prawnych.

- Taką samą zasadę przyjęliśmy przy prezentacji wyników klasyfikacji wielkościowej w poszczególnych regionach Polski.

- W kategorii jakościowej rankingu wyróżniliśmy maksymalnie po trzy najlepsze kancelarie i prawników w 19 obszarach prawa. Przy czym rywale zostali podzieleni na dwie grupy: zespoły liczące powyżej 50 prawników oraz zespoły liczące do 50 prawników.

Kancelarie – liderów i prawników liderów – odrębnie dla każdej grupy – wyłoniła kapituła składająca się z redaktorów Działu Prawa „Rzeczpospolitej” i przy udziale zewnętrznego audytora. Gremia te brały pod uwagę trzy źródła informacji: wskazania od kancelarii biorących udział w rankingu, wyniki kancelarii w wiodących międzynarodowych rankingach, badanie opinii o kancelariach/prawnikach przeprowadzone wśród dyrektorów i zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych.

- Wyróżniliśmy kancelarie, które obsługiwały najwięcej wiodących transakcji na polskim rynku w 2023 r. Nagrodzonych oceniała kapituła złożona z ekspertów ze świata bankowości i rynków kapitałowych. Przyznaliśmy też nagrodę za transakcję roku wybraną spośród wiodących transakcji.

- Kolejny raz przyznaliśmy nagrodę za innowacyjne rozwiązania opracowane w kancelariach. Zgłoszenia w tej kategorii oceniane były również przez kapitułę złożoną z zewnętrznych ekspertów i dziennikarzy Działu Prawa „Rzeczpospolitej”.

- W kategorii nowe prawo, adresowanej do kancelarii, które nie chcą konkurować liczbą prawników, prezentujemy wyniki rywalizacji firm prawniczych, które w profilu swej działalności mają jeden główny obszar obsługi prawnej: działalność windykacyjna, działalność odszkodowawcza, obsługa roszczeń frankowiczów, usługi prawnicze w formule direct.

- Wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wyłoniliśmy laureata nagrody Kancelaria Pro Bono przyznawanej za bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących.