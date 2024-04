W naszym rankingu doceniamy prestiżowe wygrane w sądach. Wyróżniamy firmy i kancelarie, którym udało się uzyskać dla swoich klientów ważne orzeczenia. Wyroki te często mają wpływ na zmianę podejścia organów podatkowych do danej kwestii ważnej dla podatników i mogą chronić przed zapłatą daniny lub są początkiem nowej linii orzeczniczej.

Firmy i kancelarie biorące udział w rankingu przysłały nam swoje zgłoszenia w tej kategorii. Chodziło o wygrane przed sądami w 2023 r. (tylko prawomocne wyroki). W zgłoszeniu trzeba było podać sygnaturę akt, kategorię (PIT; CIT; VAT; akcyza; podatek od nieruchomości; prawo procesowe), krótki opis sporu oraz znaczenie orzeczenia dla ogółu podatników.

Na podstawie wskazań zawartych w ankietach przesłanych nam przez firmy i kancelarie biorące udział w rankingu stworzona została lista finalistów, a wyboru najbardziej znaczących wyroków wydanych w sprawach podatkowych w ubiegłym roku dokonała kapituła, w skład której weszli zarówno przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), jak i reprezentanci świata biznesu: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Arkadiusz Pączka (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Ciekawych i ważnych wyroków było bardzo dużo. Na tyle dużo, że niezwykle trudno było wskazać w każdej z kategorii tylko jednego zwycięzcę, co zgłaszali nam w komentarzach do dokonanych przez siebie wyborów członkowie kapituły. Dlatego w niektórych kategoriach zdecydowaliśmy się wskazać dwa albo nawet trzy ważne orzeczenia i tym samym wyróżnić więcej niż jedną kancelarię czy firmę, której udało się w sporze z fiskusem doprowadzić do uzyskania dla jej klienta wygranej w sądzie.