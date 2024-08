Trzykrotny wzrost opłaty za żłobek. Skutek uboczny "Aktywnego Rodzica"?

Opłata za żłobek w Koszalinie ma wzrosnąć do 1750 zł - zakłada uchwała rady tego miasta z 19 sierpnia 2024 r. Dotychczas rodzice płacili za miejski żłobek 580 zł plus wyżywienie 210 złotych. Państwo dopłacało im 400 zł. Rodzice mieli więc do zapłacenia tylko 390 złotych - zauważa TVN24.

Teraz żłobek będzie kosztował 1750 złotych, a maksymalna opłata żywieniowa będzie mogła wzrosnąć od 2025 r. z 10 do 20 zł za dzień. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj przyznaje, że motywacją do takiej podwyżki był brak ok. 20 mln zł, żeby spiąć budżet – miasto dopłaca do żłobków blisko 18 mln zł.

Gmina wykorzystała sytuację, która się nadarzyła w związku z wejściem w życie rządowego programu „Aktywny Rodzic”. Zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wprowadza on świadczenie „aktywnie w żłobku”. Będzie ono wynosić 1500 zł, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty "Babciowe" z podpisem prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Ustawa zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, w tym tzw. babciowe.

Większość samorządów ustala właśnie nowe opłaty za żłobek na poziomie 1500 zł, tak żeby w 100 procentach były one pokrywane przez dotacje z budżetu państwa. Wtedy rodziców obciążać będzie jedynie koszt wyżywienia.