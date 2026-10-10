Do wypadku doszło w piątek w pobliżu Izmiru na zachodzie Turcji.
Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy – jak podano – kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar. W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony.
W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala – przekazały tureckie media. Stan rannych określa się jako dobry.
Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii.
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział w sobotę Polskiej Agencji Prasowej, że pasażerowie autokaru odnieśli lekkie obrażenia. Siedmioro - dodał - trafiło do szpitala i tego samego dnia go opuściło.
W sprawie wypadku dochodzenie wszczęła prokuratura.
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