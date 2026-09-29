Pierwsze informacje wskazywały, że katastrofie uległ samolot Tu-154, później je jednak sprostowano.
Do katastrofy rosyjskiego samolotu wojskowego doszło w pobliżu miejscowości Krasnojarowo w obwodzie amurskim. Na pokładzie maszyny znajdowało się siedem osób.
Według przekazanych informacji sześciu członków załogi zginęło, natomiast jedna osoba przeżyła i z obrażeniami została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowały służby pożarnicze, które prowadziły akcję gaśniczą.
Początkowo ukraińska agencja informacyjna Ukrainian National News, powołując się na rosyjski kanał Baza na Telegramie, informowała, że rozbił się wojskowy samolot Tu-154 należący do grupy lotniczej „Ukrainka”. Jako wstępną przyczynę katastrofy wskazywano wówczas eksplozję paliwa na pokładzie.
Informacje te zostały jednak później skorygowane.
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W aktualizacji przekazano, że samolotem, który rozbił się w obwodzie amurskim, był w rzeczywistości Tu-95MS – strategiczny bombowiec i nosiciel pocisków rakietowych. Typ maszyny miały potwierdzić między innymi opublikowane później zdjęcia.
Sprostowano również pierwsze informacje dotyczące możliwej przyczyny katastrofy. Według najnowszych rosyjskich doniesień do wypadku miała doprowadzić awaria trzech silników samolotu. Wcześniejsza wersja mówiąca o eksplozji paliwa na pokładzie została określona jako błędna. Agencja TASS pisała wcześniej między innymi, że do wypadku doszło z powodu „niekontrolowanego zapłonu paliwa”.
Rosyjskie ministerstwo obrony wydało już komunikat, w którym potwierdziło doniesienia o katastrofie oraz o tym, że zginęło sześciu członków załogi. Maszyna miała odbywać lot szkoleniowy i nie była uzbrojona. Podkreślono również, że samolot rozbił się na „niezamieszkałym terenie”.
Strona rosyjska wykluczyła działanie sił ukraińskich.
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Do katastrofy doszło w pobliżu bazy lotniczej Ukrainka, z której operował bombowiec. Jest to jedna z kluczowych baz rosyjskiego lotnictwa strategicznego.
Tu-95MS należy do głównych bombowców strategicznych wykorzystywanych przez Rosję. Maszyny tego typu są używane do przeprowadzania ataków na Ukrainę przy użyciu pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-555.
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