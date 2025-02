Z informacji przekazywanych przez mł. bryg. Różańskiego wynika, że nie ma informacji o poszkodowanych w wyniku kolizji. Do zderzenia doszło ok. 15. W jego wyniku przewidywane są opóźnienia w kursowania pociągów.



Reklama

Zderzenie pociągów w Stargardzie: Pasażerów ewakuowano

Pasażerowie z obu składów zostali ewakuowani. W wyniku kolizji nie ucierpiał żaden z pasażerów, ani żaden z członków załogi składów. - Pociągi zostały przestawione z miejsca wypadku w stronę dworca PKP - poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Czytaj więcej Szynowy Maszyniści domagają się większego bezpieczeństwa na kolei Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach to powszechny postulat kolejarzy i zmotoryzowanych. Ale jednym z największych wyzwań dla zarządcy kolejowej infrastruktury jest wdrożenie systemów sterowania ruchem kolejowym.

Pociąg Rzeszów-Świnoujście zderzył się z pociągiem jadącym w kierunku Szczecina

W wypadku miał uczestniczyć pociąg relacji Rzeszów-Świnoujście „Górski” (Intercity), który wyjeżdżał ze Stargardu w kierunku Szczecina. Na torze obok nadjeżdżał pociąg Polregio ze Słupska. Na razie nie wiadomo jak doszło do tego, że oba pociągi znalazły się na jednym torze, jadąc w przeciwnych kierunkach. Z informacji przekazywanych przez „Gazetę Wyborczą” wynika, że to maszynista pociągu Polregio zorientował się, że jego pociąg zjeżdża na tor kolizyjny, ale mimo to przednia część pociągu otarła się o pociąg Intercity.