Lufthansa kasuje rejsy do Pekinu. Wygryzły ją chińskie linie, które mogą latać nad Syberią

Brak możliwości latania na trasie Europa-Azja najkrótszą drogą, czyli nad Rosją, spowodował, że to połączenie stało się mało opłacalne dla europejskich przewoźników. To z kolei jest powodem do rezygnacji z obsługi tego kierunku.