Ratownicy odnaleźli ciała górników z Pniówka

W sobotę, po dziewięciu miesiącach, zostanie wznowiona akcja ratownicza, której celem jest odnalezienie siedmiu górników JSW.

W Pniówku doszło do podwójnego wybuchu metanu, w „Zofiówce”, podczas drążenia wyrobiska nastąpił wysokoenergetyczny wstrząs górotworu. Tu również wypłynął metan, który wyparł tlen - górnicy się udusili. Wśród śmiertelnych ofiar z „Pniówka” są także ratownicy górniczy których wysłano na pomoc po pierwszym wybuchu metanu - zginęli bo gaz wybuchł ponownie.

Dyrekcja kopalni Pniówek mogła powrócić w rejon katastrofy po ciała kolegów dopiero teraz. Akcję ratowniczą (górników nadal uznaje się za zaginionych) na początku maja wstrzymano ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki na dole - zagrożenie kolejnymi wybuchami metanu i pożarem w wyrobisku. Korytarz w ścianie N6, gdzie doszło do wybuchu metanu otamowano by zamknąć dopływ tlenu i nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia i kolejnych wybuchów. - Od dnia zatamowania rejonu ściany zaizolowany rejon był cały czas monitorowany. Przez ten cały czas wtłaczano do zatamowanej atmosfery gazy wypierające tlen. Dopiero mniej więcej w połowie listopada dane pozyskane z czujników umieszczonych za tamami pozwoliły stwierdzić, że pożar w zatamowanym rejonie ustał - mówił Tomasz Siemieniec, rzecznik JSW. Służby górnicze wiedzieli dokładnie gdzie znajdują się ciała - by do nich szybciej dotrzeć, muszą jednak przesunąć tamy bliżej ściany N6.

Górnicy nie zostali uznani za zmarłych i zgodnie z polskim prawem nadal są zaginieni i poszukiwani. Dlatego rodziny otrzymują ich pensje, tak jakby nadal pracowali pod ziemią.

Śledztwo w toku

Śledztwo dotyczące nieumyślnego sprowadzenia w kopalni Zofiówka i Pniówek zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób czego następstwem była śmierć wielu osób prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Komisja Wyższego Urzędu Górniczego, która również bada jej przyczyny zakończyła pracę dotyczącą wypadku w Zofiówce. Uznano, że nikt nie zawinił - było to „zjawisko nagłe i niemożliwe do przewidzenia” a roboty górnicze prowadzone w pokładzie D-4a były wykonywane w sposób prawidłowy”. Inaczej jest z tragedią w Pniówku - komisja WUG czeka na zakończenie akcji ratowniczej i udział w wizji lokalnej na dole.