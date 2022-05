Przyszłość należy do seniorów

Statystyki są bezlitosne: Polaków z roku na rok ubywa. W ciągu dekady od ostatniego spisu ludności liczba obywateli zmniejszyła się o 476 tysięcy osób. Co piąty mieszkaniec Polski ma dziś co najmniej 60 lat, a w 2050 roku polskie społeczeństwo będzie się składać w blisko jednej trzeciej z seniorów. Starzenie się Polaków będzie rodziło coraz więcej wyzwań. Czy jesteśmy na nie przygotowani? Jak demografia zmieni politykę? Czy przyszłe rozwiązanie społeczne będą narzucać jedynie starsi? O tym w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus” rozmawiają redaktorzy Michał Płociński i Hubert Salik.