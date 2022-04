Jak przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w środę o godz. 00:15 w Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach nastąpił wybuch metanu na poziomie 1000 metrów. Do kolejnego, bardziej niebezpiecznego zapłonu metanu doszło w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. Zginęło pięć osób, 25 poszkodowanych przebywa w szpitalach. Ratownikom nie udało się jeszcze odnaleźć siedmiu zaginionych górników.

Reklama

W ramach akcji ratowniczej uruchomiono podziemną wentylację za pomocą zbudowanego specjalnie w tym celu lutniociągu tłoczącego powietrze. "Taką decyzję podjęto nad ranem, ze względu na pogarszające się warunki pod ziemią i wysokie wzrosty stężenia metanu" - podało biuro prasowe JSW. - Bez dodatkowego doprowadzenia powietrza, wejście ratowników w ten rejon byłoby niemożliwe. Musieliśmy wycofać ludzi i wykonać odrębną wentylację - tłumaczył prezes zarządu JSW Tomasz Cudny. - Zastępy ratownicze idą po ludzi, z którymi nie mamy obecnie kontaktu. W tej chwili ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - dodał.

Czytaj więcej Wypadki Wybuchy metanu w kopalni Pniówek. Liczba ofiar wzrosła do pięciu W kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu. Zginęło pięć osób, siedem jest uwięzionych pod ziemią. Do szpitali trafiło ponad 20 osób. Akcja ratownicza trwa. Na miejsce katastrofy przybył premier Mateusz Morawiecki. - Stało się nieszczęście, słowa grzęzną w gardle - powiedział.

W związku z tragedią w KWK Pniówek wizytę w sztabie akcji ratunkowej złożył prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z ratownikami i kierownictwem kopalni. Przed godz. 15:00 prezydent udzielił wypowiedzi dla mediów. - Chciałbym, żeby za pośrednictwem mediów najbliżsi górników i ratowników, którzy zginęli, przyjęli moje wyrazy współczucia - oświadczył.

- To tragiczna sytuacja. Niestety, wszyscy wiedzą, że praca w kopalni, na dole, wiąże się z ryzykiem. Niestety czasem jest tak, że dochodzi do katastrofy górniczej. Wszystko wskazuje na to, że to jest najgorsza katastrofa w dziejach kopalni Pniówek - dodał prezydent.

Reklama

- Wiemy, że pięciu górników - wśród nich ratownicy - nie żyje. Niestety, w szpitalu w Siemianowicach Śląskich jest też sześciu górników w bardzo ciężkim stanie. Los tych, którzy zostali na dole, siedmiu górników - jeden zastęp ratowników i dwóch górników ze ściany - jest nieznany. Zastępy ratownicze próbują dotrzeć do tego miejsca, gdzie najprawdopodobniej się znajdują - mówił.

Andrzej Duda zaznaczył, że ratownicy mają bardzo dużą jak na warunki kopalni odległość do pokonania. - To ponad 200 metrów, które muszą przebyć w bardzo trudnych warunkach - podkreślił.

Prezydent przekazał, że rozmawiał z członkami sztabu kryzysowego, ekspertami i dyrekcją kopalni. Dodał, że ze względu na trudne warunki akcja ratownicza na pewno nie będzie toczyła się szybko. - Można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że dotarcie do tych ratowników i górników, którzy tam się znajdują, zabierze jeszcze długie godziny - powiedział.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

Prezydent podkreślił "niezwykłe męstwo, bohaterstwo i oddanie służbie" ratowników. - Mam nadzieję, że tak jak mówią ratownicy, że idą po to, żeby wydobyć swoich kolegów żywych, mam nadzieję, że tak się stanie. Modlimy się wszyscy o to, żeby tak się stało. Wszystko teraz w rękach Opatrzności. Proszę, żeby najbliżsi tych, którzy zginęli, przyjęli moje wyrazy współczucia - zakończył.