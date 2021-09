Do zdarzenia doszło ok. godz. 23:15 czasu lokalnego. Dwusilnikowy samolot L-410 awaryjnie lądował w tajdze kilka kilometrów od docelowego lotniska, ok. 500 km od Irkucka.

Reklama

Na pokładzie znajdowało się 16 osób, w tym 2 członków załogi. Według wstępnych danych, wszyscy przeżyli, ale jedna osoba jest ciężko ranna.

Czytaj więcej Wypadki Rosja: Wybuch w budynku w mieście pod Moskwą. Ściana wieżowca runęła W wieżowcu w mieście Nogińsk w obwodzie moskiewskim doszło do wybuchu. Budynek został poważnie uszkodzony, zawaliła się część zewnętrznej ściany. Zginęły dwie osoby, wśród rannych są dzieci.

Rosyjskie agencje podały, że pięć osób zdołało wydostać się z wraku, pozostali pasażerowie utknęli wewnątrz maszyny. - Żyją, rozmawiają - przekazały władze lokalne.

Według wstępnych doniesień, do katastrofy doszło, gdy maszyna odchodziła na drugi krąg. Do wypadku mogła przyczynić się mgła.

Reklama

Trwa akcja ratunkowa. Według TASS, służby dotarły na miejsce wypadku.