Rynek dostawcy

Popyt rośnie – z podażą gorzej. W Polsce nie przybywa firm, które tworzyłyby nowe pakiety medyczne, z kolei rynkowi potentaci – Lux Med, Medicover i Enel-Med – intensywnie konsolidują rynek, wchodząc do kolejnych miast i przejmując mniejsze prywatne sieci przychodni, poradnie specjalistyczne, a nawet szpitale. Mają więc coraz silniejszą pozycję w negocjacjach, którą wzmacnia też ich silna marka.

– To nie jest rynek klienta, ale rynek dostawcy usług medycznych – ocenia Marcin Kowalski. Według niego ta sytuacja wynika też z inercji klientów, którzy dowiadując się o kolejnej podwyżce, „płaczą i płacą”. Większość pracodawców nie szuka lepszych cenowo ofert, gdyż (także ze względów wizerunkowych) wolą, by ich dostawcą benefitów była firma z rozpoznawalną marką. Taką, która może być atutem w ofertach pracy kierowanych dziś nie tylko do specjalistów czy menedżerów, ale również do pracowników fizycznych.

Koło się zatem domyka: dziś większość ofert pracy obejmuje jakąś formułę pakietu medycznego. Pracownicy też wskazują w ankietach, że to jeden z ich ulubionych benefitów. Tyle że coraz trudniej dostępny i coraz droższy.