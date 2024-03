Czytaj więcej Rynek pracy Pracę zmieniamy bardzo ostrożnie. Polacy najbardziej lojalni w Europie Chociaż w ostatnich latach pracodawcy nad Wisłą tracili średnio milion pracowników rocznie, a ponad połowa z nich przechodziła do nowych firm, to na tle innych państw jesteśmy jednak krajem o niskiej rotacji kadr.

Minimalna stawka już z zapasem

Według nieoficjalnych informacji, rząd skłania się ku 60 proc. wartości referencyjnej, choć – jak zwraca uwagę Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP — mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej jest publikowana rzadko i z dużym opóźnieniem. Zwykle stanowi jednak niespełna 80 proc. średniego wynagrodzenia. Przyjmując takie założenie, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wynosiłaby w IV kwartale ubiegłego roku 6033 zł brutto (80 proc. z kwoty 7540,4 zł podanej na stronie ZUS). Przy 60 proc. wartości referencyjnej płaca minimalna wyniosłaby od stycznia br. tylko 3619 zł, czyli niemal 623 zł mniej niż obecnie (4242 zł brutto).

Biorąc z kolei pod uwagę wskaźnik 50 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, płaca minimalna powinna wynosić nieco ponad 3770 zł brutto, czyli prawie o 472 zł mniej niż obecnie.

W obu przypadkach trzymanie się wartości referencyjnej oznaczałoby obniżkę płacowego minimum. Chyba, żeby przyjąć 60 proc. wartość referencyjną dla średniego wynagrodzenia za IV kwartał zeszłego roku. Wtedy płaca minimalna wzrosłaby od stycznia wzrosnąć do 4,52 tys. zł brutto, czyli niemal o 29 proc. rok do roku. Nie ma jednak takiego ryzyka dla pracodawców, bo tegoroczne minimum płacowe (które od lipca zwiększy do 4300 zł brutto) jest już określone w ustawie, choć i tak oznacza ponad 19-proc. podwyżkę w porównaniu z końcem 2023 r. Łącznie, w ostatnich dwóch latach (od 2022 r.), płacowe minimum pójdzie w Polsce w górę o niemal 43 proc.

Płaca zależna od regionu czy branży?

Nowe zasady określania płacy minimalnej, w oparciu o zapisy dyrektywy, powinny zacząć obowiązywać od 2025 r.. Wtedy wzrost najniższego wynagrodzenia będzie już zależał nie od wyborczych interesów polityków, ale od wzrostu wynagrodzeń w gospodarce a także od wskaźnika inflacji. A ta - według najnowszej prognozy NBP – ma wynieść w przyszłym roku 3,5 proc. (CPI). Trudno jednak będzie liczyć na podwyżkę płacowego minimum do ok. 4451 zł brutto, chyba, że dojdzie do tego szybkie tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej, któremu mogą sprzyjać podwyżki w budżetówce. Analityków zaskoczył już styczniowy - aż 12,8 proc. rok do roku – wzrost średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw (do 7768 zł brutto), który oznaczał tam rekordowy 8,6 proc. realny wzrost wynagrodzeń.

Jak jednak przypomina Kamil Sobolewski, dyrektywa nie narzuca stosowania wspomnianych już wskaźników referencyjnych, a co więcej, daje możliwość różnicowania płacy minimalnej, np. w podziale na branże czy regiony. Przepisy UE sugerują wręcz rezygnację z płacy minimalnej na poziomie krajowym na rzecz jej zróżnicowania branżowego albo płacę minimalną rzędu 47-50 proc. średniej. Co prawda nikt dziś w Polsce nie kwestionuje istnienia płacy minimalnej, traktowanej jako cywilizacyjna zdobycz pracowników, ale warto zwiększyć elastyczność jej ustalania — w zależności od branż czy regionów.