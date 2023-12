Spółki z GPW nie szalały z płacami menedżerów

Zarządzanie spółką giełdową to prestiż, ale też duża odpowiedzialność. Nie tylko w stosunku do rady nadzorczej, ale też szerokiego grona inwestorów, otoczenia biznesowego oraz nadzorcy. W ostatnich latach w życie weszły przepisy, które zwiększyły zakres obowiązków i potencjalnych kar, jakim podlegać mogą zarządy i rady nadzorcze. Nic więc dziwnego, że pozyskanie dobrych menedżerów do spółek giełdowych jest trudnym zadaniem. Z pomocą przychodzą programy motywacyjne, które na polskim rynku kapitałowym stają się coraz popularniejsze. Wpisuje się to w tendencje obserwowane na Zachodzie.