GUS podał najnowsze dane o wynagrodzeniach. Tyle zarabia się w Polsce

O tym, że rynek pracy wciąż pozostaje w dobrej kondycji, świadczyć zdaje się szybki wzrost płac. We wrześniu, jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 10,3 proc. rok do roku po zwyżce o 11,9 proc. w sierpniu i 10,4 proc. w lipcu. Wyniosło w efekcie 7380 zł brutto. Ekonomiści w ankiecie „Parkietu” przeciętnie szacowali, że wzrost płac we wrześniu wyhamował nieco mniej, do 10,8 proc. rok do roku, ale rozbieżności w prognozach były duże. Wynikało to z efektu wysokiej bazy odniesienia sprzed roku, gdy przeciętne uposażenie podskoczyło o 14,5 proc. rok do roku w związku z wypłatami premii w energetyce i górnictwie, oraz niekorzystnego układu kalendarza (wrzesień liczył o jeden dzień roboczy mniej niż rok temu). Wpływ takich statystycznych zaburzeń na bieżące dane trudno jest ekonomistom precyzyjnie ocenić.

Większość ekonomistów zakłada, że w kolejnych miesiącach wzrost płac będzie szybszy niż we wrześniu. Wysoka, przekraczająca 10 proc., dynamika wynagrodzeń może się utrzymać również w 2024 r., gdy w życie wejdzie kolejna podwyżka płacy minimalnej o około 20 proc. Tymczasem już we wrześniu wzrost płac był wyraźnie powyżej inflacji, która wyniosła 8,2 proc. rok do roku. To oznacza, że siła nabywcza przeciętnego wynagrodzenia wzrosła o ponad 2 proc. rok do roku, najbardziej od lutego 2022 r., gdy szok energetyczny związany z atakiem Rosji na Ukrainę doprowadził do wyskoku inflacji.

W kolejnych miesiącach realny wzrost płac będzie przyspieszał i może sięgnąć nawet 5 proc. rok do roku. Znajduje to odzwierciedlenie w nastrojach gospodarstw domowych, które są najlepsze od dwóch lat. To zaś wpisuje się w prognozy ekonomistów, wedle których w Polsce rozpocznie się wkrótce wyraźne odbicie konsumpcji.