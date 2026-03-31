Pogoda przed świętami. Prognozy IMGW
Pogoda przed świętami Wielkanocnymi będzie zmienna. Wtorek będzie chłodny i deszczowy, a na południu zapowiadane są intensywne opady śniegu. W kolejnych dniach Polska podzieli się pogodowo na dwie części.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w Małopolsce w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.
Ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano również dla powiatów gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego i suskiego, a także dla kilku powiatów na Śląsku: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wtorku 31 marca do godziny 21.
W pozostałych częściach Polski będzie pochmurnie i deszczowo. Opady deszczu prognozowane są na południu, zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura wyniesie od 6 stopni nad morzem i w Małopolsce, do 8-10 na przeważającym obszarze kraju, a tylko na obszarach podgórskich Karpat i na Podhalu od 1 do 5 stopni.
IMGW ostrzega również przed przymrozkami. Wystąpią one:
W środę pochmurnie i deszczowo będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Na obszarach podgórskich Karpat prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a na terenach powyżej 800 m n.p.m. opady śniegu. W pozostałych regionach rozpogodzi się. Temperatura wyniesie od 3-5 stopni na południu do 12 w centrum, na Podlasiu i na południowym zachodzie.
W czwartek sytuacja będzie podobna. Na południowym wschodzie zapowiadane są zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu, na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach opady śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 stopni na południu do 13 w centrum i na zachodzie, tylko w górach 4 stopnie Celsjusza.
