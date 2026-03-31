Pogoda przed świętami Wielkanocnymi będzie zmienna. Wtorek będzie chłodny i deszczowy, a na południu zapowiadane są intensywne opady śniegu. W kolejnych dniach Polska podzieli się pogodowo na dwie części.

Pogoda we wtorek. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w Małopolsce w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

Ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano również dla powiatów gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego i suskiego, a także dla kilku powiatów na Śląsku: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wtorku 31 marca do godziny 21.

W pozostałych częściach Polski będzie pochmurnie i deszczowo. Opady deszczu prognozowane są na południu, zachodzie i południowym zachodzie kraju. Temperatura wyniesie od 6 stopni nad morzem i w Małopolsce, do 8-10 na przeważającym obszarze kraju, a tylko na obszarach podgórskich Karpat i na Podhalu od 1 do 5 stopni.

Ostrzeżenia przed przymrozkami

IMGW ostrzega również przed przymrozkami. Wystąpią one:

31.03.2026 – wtorek/środa: dolnośląskie, kujawsko pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

01.04.2026 – środa/czwartek:dolnośląskie, kujawsko pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, warmińsko mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

02.04.2026 – czwartek/piątek: dolnośląskie, kujawsko pomorskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

03.04.2026 – piątek/sobota:małopolskie, podkarpackie, pomorskie, zachodniopomorskie

Pogoda na środę i czwartek. Polska podzielona na dwie części

W środę pochmurnie i deszczowo będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Na obszarach podgórskich Karpat prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a na terenach powyżej 800 m n.p.m. opady śniegu. W pozostałych regionach rozpogodzi się. Temperatura wyniesie od 3-5 stopni na południu do 12 w centrum, na Podlasiu i na południowym zachodzie.

W czwartek sytuacja będzie podobna. Na południowym wschodzie zapowiadane są zachmurzenie całkowite lub duże i opady deszczu, na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach opady śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 9 stopni na południu do 13 w centrum i na zachodzie, tylko w górach 4 stopnie Celsjusza.