X Europejski Kongres Samorządów już za miesiąc

W tym roku wśród gości i prelegentów kongresu zapowiadani są m.in. Ernad Suljević, minister rozwoju regionalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi (Czarnogóra), Lind Ozola, wicemer Rygi (Łotwa), Boglarka Banne Gal, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry), Hryhoriy Nedopad, przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej (Ukraina), Marija Pujo Tadić, specjalny wysłannik ds. działań klimatycznych rządu Chorwacji, Nancy Sikes-Kline, burmistrz St. Augustine (USA), Bohdan Andriyiv, mer miasta Użhorod (Ukraina), Paula Nilsson, burmistrz miasta Ystad (Szwecja), Roberto Ercolani, kapitan miasta Serravalle (San Marino), Zijad Lugavić, burmistrz miasta Tuzla (Bośnia i Hercegowina), Alessandro Costa, dyrektor wykonawczy weneckiej Fundacji Zrównoważonego Rozwoju (Włochy). Będą też uczestnicy z Polski, m.in. Dawid Chrobak, wiceprezes Związku Samorządów Polskich, Agnieszka Ryś, wicemarszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Socha, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Grzegorz Boski, wicemarszałek województwa śląskiego, Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, Maciej Kupaj, prezydent Legnicy, Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia, Piotr Korytkowski, prezydent Konina, Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, Marek Materek, prezydent Starachowic, Piotr Bąk, prezydent Pruszkowa, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Nieodłączną częścią programu kongresu są spotkania autorskie, których w tym roku przygotowano około 30. Swoją obecnością kongres zaszczycą np.: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jacek Raciborski, prof. Przemysław Sadura, prof. Sławomir Kalinowski, prof. Michał Brzeziński, prof. Krzysztof Kubiak, prof. Justyna Wasil, dr Jacek Sokołowski, dr Grzegorz Lewicki, dr Jerzy Ramert, Mateusz Grzeszczuk, Zbigniew Parafianowicz, Yakow Schechter.

Siła samorządu

– Polski samorząd jest bardzo silny – mówił Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Samorządów, podsumowując jego IX edycję. – To jest samorząd, który na przestrzeni ponad 25 lat pokazał, jak bardzo efektywnie potrafi budować coś, co jest absolutnie najcenniejsze, czyli kapitał społeczny. To jest samorząd, który dzisiaj jest ostoją siły Polski w Europie. To przede wszystkim dzięki zaangażowaniu samorządowców jesteśmy dzisiaj bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarką, odporną na kryzysy zewnętrzne. Dzisiaj jest to absolutnie kotwica stabilności i efektywności naszej gospodarki, to jest taki motor napędowy kapitału społecznego w Polsce – dodał.

Pierwsze pięć edycji Europejskiego Kongresu Samorządów odbywało się wiosną w Krakowie, natomiast VI, VII, VIII i IX – na Warmii i Mazurach, w Mikołajkach. Hasło przewodnie zeszłorocznej, IX edycji EKS brzmiało: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. W Kongresie wzięło udział 2100 uczestników z 35 krajów, z których niemal 700 osób stanowili samorządowcy, w tym 37 prezydentów miast, 135 burmistrzów, 65 starostów i 131 wójtów. Program merytoryczny Kongresu składał się z ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, rozmów ze znanymi postaciami życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz prezentacji książek.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która prowadzi działalność na rzecz promowania dialogu i współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu – konferencja, która jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych w tej części Europy. Głównym partnerem EKS-u jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.