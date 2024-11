Materiał powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem ESG

W debacie „Zarządzanie różnorodnością – DEI jako wyzwanie i klucz do sukcesu nowoczesnych organizacji” wzięła udział Aleksandra Gajewska, sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która na wstępie zaznaczyła: - Bez świadomego, życzliwego, inkluzywnego, otwartego społeczeństwa nie mamy pełnych możliwości rozwoju. Dlatego konieczne jest tworzenie takich ram prawnych i instytucjonalnych, które będą wspierały równość – od transparentności wynagrodzeń po ułatwienia w opiece instytucjonalnej dla rodzin.

Rozmowa Aleksandrą Gajewską - Różnorodność to obszar bardzo ważny dla biznesu

Wymogi ESG a realia DEI w polskich firmach

Z danych Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że tylko 3% firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii zarządzania różnorodnością. Wskazuje to, że większość firm czy instytucji nie wdraża odpowiedzialnie DEI, a na co dzień menadżerowie nie zajmują się tymi zagadnieniami. Konieczna jest zmiana w tym zakresie – firmy muszą inwestować w edukację pracowników na temat różnorodności, równości i inkluzywności, aby ci zrozumieli idące za tym korzyści. Marta Ślubowska, Dyrektorka Zarządzająca Obszarem Prawnym w LipCo Foods zaznaczyła, że skuteczność działań w firmach wymaga przede wszystkim edukowania liderów, którzy powinni dawać przykład, jak należy postępować. Podkreśliła, że brak świadomości wśród menedżerów ogranicza wdrażanie programów wspierających pracowników.

Do wspomnianych badań odniosła się Agnieszka Kępińska-Sadowska z firmy Haleon, która zwróciła uwagę, że 14% pracowników w Polsce uważa swoje miejsce pracy za inkluzywne, co jest zmianą na lepsze w odniesieniu do poprzednich lat. Zauważyła jednak, że na poziomie deklaratywnym dużo firm mówi, że ma polityki różnorodności, ale w ślad za tym muszą iść konkretne działania na co dzień. Prognozowała, że w niedalekiej przyszłości może to zostać wymuszone przez pokolenie Z, które oczekuje takiego środowiska zawodowego, w którym pracownicy są postrzegani przez pryzmat pracy, jaką wykonują i tego, jakimi są fachowcami, nie zaś tego, jak wyglądają, jaką mają orientację czy też - jakiego są wyznania.

Od lewej: Łukasz Antkiewicz, Lider Open For Business w Polsce, Aleksandra Gajewska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odnosząc się do działań pracodawców w zakresie DEI, Justyna Przybył, reprezentująca Grupę Agora zauważyła, że od 2025 r. w ramach raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, wiele firm będzie musiało ujawnić informacje dot. m.in. posiadania oraz co ważne, wdrażania polityk różnorodności, zatrudnienia, reintegracji czy też praw człowieka - Różnorodność jest faktem, a jej promowanie zarówno w miejscu pracy, jak i w całym społeczeństwie jest po prostu wyrazem szacunku do drugiego człowieka i jego godności – przypomniała w swojej wypowiedzi.

Konieczność wsparcia kobiet

W dużej mierze dyskusja skupiła się na rozmowie o kobietach, które nadal nie mogą liczyć w Polsce na równouprawnienie, choćby z powodu macierzyństwa. Aleksandra Gajewska zauważyła, że do niedawna w Polsce było 1105 gmin, które nie oferowały żadnej usługi opiekuńczej, wczesnodziecięcej. To w znacznym stopniu ogranicza wybory zawodowe kobiet i hamuje ich rozwój. Istotne jest też, że decyzje rodzinne dotyczące opieki nad dziećmi często zależą od wynagrodzeń, a wciąż to mężczyźni otrzymują wyższe wynagrodzenie. To może utrwalać nierówności płciowe. – Rodziny przy podejmowaniu decyzji, kto zajmie się opieką nad dziećmi, kierują się ekonomią. Do pracy wraca ten rodzic, który zarabia więcej – argumentowała Aleksandra Gajewska. Zdaniem wiceminister ustawodawca powinien zmieniać te wzorce poprzez wsparcie prawne i ekonomiczne, tak, aby ojcowie częściej angażowali się w opiekę nad dziećmi.

Od lewej: Łukasz Antkiewicz, Lider Open For Business w Polsce, Aleksandra Gajewska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kępińska-Sadowska, Dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej w regionie CEE, Haleon, Justyna Przybył, Head of Sustainability & ESG, Grupa Agora, Marta Ślubowska, Dyrektorka Zarządzająca Obszarem Prawnym w LipCo Foods, Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Niestety zdarza się, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobiety są degradowane lub nawet zwalniane z pracy, chociaż przepisy prawa teoretycznie na to nie pozwalają. Pracodawcy uciekają się do tak drastycznych kroków w obawie, że kobieta zbyt często będzie korzystała z przysługujących jej świadczeń związanych z rodzicielstwem, takich jak opieka nad dzieckiem w czasie jego choroby. Justyna Przybył wskazała na konieczność wprowadzenia elastycznych form pracy oraz równouprawnienia w kontekście urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich, co wpłynie na możliwość komfortowego powrotu kobiet do pracy na stanowiska zajmowane przed urodzeniem dziecka.

Pracodawca na TAK – dla osób z niepełnosprawnościami

Grupą szczególnie wykluczoną na rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Zaledwie 32% osób z OzN podejmuje pracę. Jak wyjaśniał Łukasz Krasoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wynika to z niechęci pracodawców, ale też - niskiej samooceny osób z niepełnosprawnościami. Duży problem stanowią też bariery uniemożliwiające komfortowe wykonywanie pracy, a niekiedy również wydostanie się z własnego mieszkania.

Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - W ESG chodzi o dostrzeżenie człowieka

Poruszając kwestię rozwiązań systemowych Łukasz Krasoń podkreślił, że mechanizmy karania pracodawców za nieuzyskanie wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami są niewystarczające. Konieczne jest wprowadzenie realnego systemu zachęt, który nie jest wyłącznie rekompensatą dla pracodawcy, jak to miało miejsce dotychczas. Część środków powinna trafić do osób z niepełnosprawnościami, by zachęcić je do podejmowania aktywności. Łukasz Krasoń zaznaczył potrzebę inwestowania w ich edukację od wczesnych lat, aby mogły znaleźć odpowiednią ścieżkę kariery. - Jeżeli nie będziemy inwestować w osoby z niepełnosprawnościami na etapie edukacji, by mogły w sposób świadomy znaleźć swoją ścieżkę kariery już na etapie liceum czy doboru studiów, to będą miały one coraz trudniej – wyjaśniał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że różnorodność, inkluzywność i równość to filary, które mogą wzmacniają rozwój nowoczesnych organizacji, lecz wymagają spójnych działań w zakresie edukacji, polityki oraz wprowadzenia mechanizmów wspierających pracodawców i pracowników.

Od lewej: Justyna Przybył, Head of Sustainability & ESG, Grupa Agora, Marta Ślubowska, Dyrektorka Zarządzająca Obszarem Prawnym w LipCo Foods, Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

