W obliczu wzrostu poparcia dla Sławomira Mentzena i wyraźnego skrętu prawicowego w polskiej polityce lewica stoi przed wyzwaniem. Matysiak podkreśla, że choć prawicowe narracje zyskują na popularności, to tematy kluczowe dla lewicy, takie jak prawa pracownicze, polityka mieszkaniowa czy inwestycje strategiczne, nadal mają ogromne znaczenie. – Lewica może wygrać swoimi postulatami. Problem w tym, że wielu polityków woli się ścigać na hasła Konfederacji – mówi. Posłanka zwraca uwagę na problem zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej i PKP Cargo. – To dramat tysięcy ludzi, a reakcja rządzących ogranicza się do zdawkowych komentarzy – zaznacza Matysiak. Krytykuje również brak jasnej strategii na przyszłość państwowych spółek.

Lewica kontra fala na prawicy

Czy wzrost poparcia dla Konfederacji to efekt strategicznych decyzji lewicy? Matysiak uważa że należy skupiać się na sprawach społeczno-ekonomicznych. – Chodzi o to, żeby pamiętać, że większość Polaków martwi się o mieszkania, pensje i codzienne rachunki – podkreśla. Mimo zlożonej sytuacji Lewicy Matysiak wierzy, że lewica może odbudować swoją pozycję. Kluczowe będzie skuteczne dotarcie do wyborców z przekazem o sprawach bytowych, a nie tylko ideologicznych. – Większość Polaków to pracownicy – ich problemy powinny być dla nas priorytetem – podkreśla.

Lewica po wyborach: Co się wydarzy?

Czy po wyborach czeka nas redefinicja polityki lewicowej w Polsce? Matysiak nie ukrywa, że wyniki Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat będą kluczowe dla przyszłości lewicowych ugrupowań. – Jeśli wynik będzie słaby, trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Nie można dalej działać tak samo i oczekiwać innych rezultatów – mówi.

Czy lewica znajdzie sposób na odbicie w sondażach? Jak zmieni się polska scena polityczna po wyborach prezydenckich? Odpowiedzi w najnowszym odcinku podcastu Pałac Prezydencki,