Donald Tusk w czasie debaty wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu opinię dla "Rzeczpospolitej". Jaką?

Debata TVP: Opinia, którą Donald Tusk wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu

W 2010 roku Morawiecki, wówczas prezes Banku Zachodniego WBK, w opinii wyrażonej dla "Rzeczpospolitej" stwierdził:



"Nie ma w planie cudownych recept, ale to zaleta, a nie słabość tego dokumentu. W gospodarce cudowne recepty to iluzja, która podbarwia rzeczywistość, ale jej nie zmienia. Zmieniają ją za to wizje odważne, ale realistyczne. Główne gospodarcze cele rządu zostały dobrze zdiagnozowane, choć oczywiście sposoby ich realizacji wymagają jeszcze konkretyzacji. Szczególnie dużą wagę ma deklaracja wdrożenia budżetu zadaniowego, wzmocnienie dyscypliny fiskalnej oraz wieloletnie planowanie. Mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia i zrównania wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego w KRUS i likwidacji przywilejów służb mundurowych".

Opinia ukazała się w artykule "Dwie reguły Tuska mają uratować finanse" ze stycznia 2010 roku.



Czytaj więcej Finanse Dwie reguły Tuska mają uratować finanse Premier przedstawił założenia zmian w finansach publicznych. Ustawy mają powstać dopiero pod koniec 2010 roku. Ekonomiści nie wierzą, że zmniejszymy deficyt do 3 proc. w 2013 roku.

W latach 2010-2012 Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej przy rządzie Donalda Tuska.