Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP: Życzę Donaldowi Tuskowi wygranej, ale obietnic nie zrealizuje

- Jestem kandydatem niepartyjnym, to znaczy póki co tyle, że zapowiedziałem Lewicy, że nie wstąpię do ich klubu parlamentarnego - mówił Kasprzak dodając, że Lewica się na to zgodziła pod warunkiem, że zadeklaruje, iż nie wstąpi do żadnego klubu parlamentarnego.



Dlaczego Kasprzak postawił taki warunek?



- Jestem obywatelskim aktywistą, staram się o obywatelską, ponadpartyjną reprezentację w Sejmie, która wydaje się ważna dla zbudowania autorytetu Sejmu i jego wiarygodności jako miejsca, w którym ktoś kontroluje rządzących w imieniu rządzonych - wyjaśnił.



- Gdybyśmy nie wygrali tych wyborów, to moja biografia z ostatnich paru lat świadczy o tym, że wiedziałbym po co wykorzystać immunitet poselski chyba lepiej niż większość obecnych tam parlamentarzystów - dodał.