Oświadczenie Radosława Sikorskiego ws. wyborów w USA: Wiatr historii wieje jeszcze mocniej

- Europa musi wziąć pilnie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Wydatkami na obronność i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co sojusznicy dopiero zaczną robić - stwierdził następnie szef MSZ, nawiązując do rekordowych polskich wydatków na obronność (w przyszłym roku mają sięgnąć 5 proc. PKB).



Radosław Sikorski o wyborach w USA: Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania

- Z odzyskaną wiarygodnością w UE i dobrymi stosunkami z USA Polska będzie liderem zwiększania odporności UE – ocenił Sikorski.



- Wiatr historii wieje jeszcze mocniej. Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania – zakończył oświadczenie minister. Szef MSZ nie odpowiadał na żadne pytania.

O tym, że wygrana Trumpa będzie oznaczać, iż Polska i Europa będą musiały wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, mówili też wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ten drugi, podobnie jak Sikorski, jest potencjalnym kandydatem KO na prezydenta.