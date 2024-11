J.D. Vance wykorzystuje śmierć wiewiórki Peanut w kampanii. Uderza w rząd

Edukacja zdrowotna już od szkoły podstawowej. Co planuje resort Barbary Nowackiej?

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który - w zastępstwie Wychowania do życia w rodzinie - pojawi się w szkołach już w przyszłym roku szkolnym. Co zakładają zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?