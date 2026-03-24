Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON oficjalnie wyznaczył płk. Krzysztofa „Komara” Milę na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej GROM – informuje Onet. Jak wskazuje portal, Władysław Kosiniak-Kamysz formalnie wręczy wojskowemu nominację już w tę środę.
Czytaj więcej
Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, ostro skrytykował inaugurację Rady Pokoju. – Czwartkowe wystąpienie Donalda Trumpa pokaza...
Płk Krzysztof Mila – znany także pod pseudonimem „Komar” – służbę w GROM-ie rozpoczął w stopniu podporucznika niedługo po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1999 r.
Po przejściu wielu szkoleń i kursów – zarówno w Polsce, jak i za granicą – służył na pierwszej linii w Iraku, Afganistanie oraz Kuwejcie. Za wybitne męstwo – podczas misji w Afganistanie – został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego. Przez lata dowodził także Zespołem Bojowym A, szkoląc się i wymieniając doświadczenia z elitą światowych sił specjalnych, m.in. z USA i Wielkiej Brytanii.
Wojskowy przez kilka lat pracował w sektorze cywilnym jako ekspert ds. bezpieczeństwa, jednak ostatecznie – kilka miesięcy temu – wrócił do jednostki GROM.
Płk Mila na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej GROM zastąpi płk. Grzegorza „Wydrę” Gersa, który przejść ma do struktur Dowództwa Wojsk Specjalnych.
Czytaj więcej
Podczas ćwiczeń wojskowych w okolicach wyjścia z portu w Gdańsku nie wypłynął na powierzchnię nurek z jednostki wojskowej GROM. Poszukiwania trwał...
Jednostka Wojskowa GROM (Jednostka Wojskowa 2305) to polska formacja sił specjalnych, utworzona 13 lipca 1990 r. w reakcji na rosnące zagrożenie terroryzmem. Powstała po tym, jak 30 marca 1990 w Bejrucie postrzelono dwoje Polaków. Był to odwet za wsparcie polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela.
Proces tworzenia GROM rozpoczął się w 1990 r. przy wsparciu m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od 1 października 1999 r. GROM funkcjonuje jako część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodząc w skład Wojsk Specjalnych i podlegając Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 4 sierpnia 1995 r. jednostka przejęła dziedzictwo oraz kontynuuje tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z lat 1940–1945, przyjmując także wyróżniającą nazwę „Cichociemnych”.
Żołnierze GROM – określani w żargonie Wojsk Specjalnych jako „operatorzy” – są przygotowani do natychmiastowego prowadzenia działań specjalnych o najwyższym priorytecie i ryzyku na terenach wrogich państw oraz w obszarach objętych konfliktami lub kryzysami. GROM zaliczany jest do jednostek specjalnych najwyższej kategorii Tier 1 i stanowi odpowiednik takich formacji jak amerykańskie Delta Force i SEAL Team Six, brytyjska SAS czy rosyjska FSB Alpha.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało tuż przed 3 w nocy, że w związku z aktywnością rosyjsk...
„Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku” - poinformował wicepremier i szef Ministerstwa Obrony...
Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że były minister Mariusz Błaszczak „bredzi o niemieckim programie SAFE”....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas