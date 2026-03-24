Szef MON oficjalnie wyznaczył płk. Krzysztofa „Komara” Milę na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej GROM – informuje Onet. Jak wskazuje portal, Władysław Kosiniak-Kamysz formalnie wręczy wojskowemu nominację już w tę środę.

Kim jest płk Krzysztof „Komar” Mila? Ma zostać nowym dowódcą jednostki GROM

Płk Krzysztof Mila – znany także pod pseudonimem „Komar” – służbę w GROM-ie rozpoczął w stopniu podporucznika niedługo po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1999 r.

Po przejściu wielu szkoleń i kursów – zarówno w Polsce, jak i za granicą – służył na pierwszej linii w Iraku, Afganistanie oraz Kuwejcie. Za wybitne męstwo – podczas misji w Afganistanie – został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego. Przez lata dowodził także Zespołem Bojowym A, szkoląc się i wymieniając doświadczenia z elitą światowych sił specjalnych, m.in. z USA i Wielkiej Brytanii.

Wojskowy przez kilka lat pracował w sektorze cywilnym jako ekspert ds. bezpieczeństwa, jednak ostatecznie – kilka miesięcy temu – wrócił do jednostki GROM.