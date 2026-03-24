Jest decyzja ws. nowego dowódcy jednostki GROM

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, kto zostanie nowym dowódcą Jednostki Wojskowej GROM. Płka. Grzegorza „Wydrę” Gersa na stanowisku zastąpić ma płk Krzysztof „Komar” Mila – podaje Onet.

Publikacja: 24.03.2026 18:41

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP/Karol Zienkiewicz

Ada Michalak

Szef MON oficjalnie wyznaczył płk. Krzysztofa „Komara” Milę na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej GROM – informuje Onet. Jak wskazuje portal, Władysław Kosiniak-Kamysz formalnie wręczy wojskowemu nominację już w tę środę.

Kim jest płk Krzysztof „Komar” Mila? Ma zostać nowym dowódcą jednostki GROM

Płk Krzysztof Mila – znany także pod pseudonimem „Komar” – służbę w GROM-ie rozpoczął w stopniu podporucznika niedługo po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1999 r.

Po przejściu wielu szkoleń i kursów – zarówno w Polsce, jak i za granicą – służył na pierwszej linii w Iraku, Afganistanie oraz Kuwejcie. Za wybitne męstwo – podczas misji w Afganistanie – został odznaczony Orderem Krzyża Wojskowego. Przez lata dowodził także Zespołem Bojowym A, szkoląc się i wymieniając doświadczenia z elitą światowych sił specjalnych, m.in. z USA i Wielkiej Brytanii. 

Wojskowy przez kilka lat pracował w sektorze cywilnym jako ekspert ds. bezpieczeństwa, jednak ostatecznie – kilka miesięcy temu – wrócił do jednostki GROM. 

Płk Mila na stanowisku dowódcy Jednostki Wojskowej GROM zastąpi płk. Grzegorza „Wydrę” Gersa, który przejść ma do struktur Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Czym jest Jednostka Wojskowa GROM?

Jednostka Wojskowa GROM (Jednostka Wojskowa 2305) to polska formacja sił specjalnych, utworzona 13 lipca 1990 r. w reakcji na rosnące zagrożenie terroryzmem. Powstała po tym, jak 30 marca 1990 w Bejrucie postrzelono dwoje Polaków. Był to odwet za wsparcie polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. 

Proces tworzenia GROM rozpoczął się w 1990 r. przy wsparciu m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od 1 października 1999 r. GROM funkcjonuje jako część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodząc w skład Wojsk Specjalnych i podlegając Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z 4 sierpnia 1995 r. jednostka przejęła dziedzictwo oraz kontynuuje tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej z lat 1940–1945, przyjmując także wyróżniającą nazwę „Cichociemnych”. 

Żołnierze GROM – określani w żargonie Wojsk Specjalnych jako „operatorzy” – są przygotowani do natychmiastowego prowadzenia działań specjalnych o najwyższym priorytecie i ryzyku na terenach wrogich państw oraz w obszarach objętych konfliktami lub kryzysami. GROM zaliczany jest do jednostek specjalnych najwyższej kategorii Tier 1 i stanowi odpowiednik takich formacji jak amerykańskie Delta Force i SEAL Team Six, brytyjska SAS czy rosyjska FSB Alpha.

