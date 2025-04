Czy osoby ze spektrum autyzmu mogą służyć w wojsku

Osoby niepełnosprawne mogą służyć w wojsku, wynika to z ustawy o obronie Ojczyzny. Jak napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, armia może powołać nawet osobę z kategorią zdrowia D do Wojsk Obrony Terytorialnej. „Stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy z kat. D zostały określone przez Dowódcę WOT w wewnętrznych wykazach” – stwierdził wiceszef MON Paweł Bejda w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich. Przypomniał też, że osoby z wykształceniem i kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych RP, posiadające kategorię D, w czasie wojny zostaną powołane do czynnej służby wojskowej „w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych”.

Na jakich stanowiskach armia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością

Dowództwo WOT doprecyzowało „Rz”, że ochotnicy mogą być powoływani na stanowiska w następujących grupach: kadrowa, rozpoznania ogólnego, ogólnologistyczna, materiałowa, techniczna, eksploatacji systemów informatycznych, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, wsparcia psychologicznego i teologiczna. Ale takie osoby mogą też służyć w armii zawodowej, bo istnieje kategoria zdrowia „zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami”, który jest przypisany do określonych przez armię stanowisk. Zostały zatem stworzone ramy, które umożliwiają zatrudnienie niepełnosprawnych m.in. w komórkach IT, cyberbezpieczeństwa, kryptografii, systemów informatycznych czy bezpieczeństwa informacji. Paweł Bejda dodał, że obecnie w wojsku zostało wyodrębnionych 51 stanowisk służbowych z taką kategorią zdrowia. Posiadają ją m.in. weterani poszkodowani w czasie misji poza granicami.

Czy polska armia pójdzie w kierunku Izraela i zatrudni osoby z autyzmem

Ale poseł PiS Waldemar Andzel poszedł dalej i w interpelacji przywołał przykład izraelskiej jednostki 9900, która zatrudnia osoby ze spektrum autyzmu do analizy satelitarnych zdjęć wywiadowczych oraz zdjęć wywiadowczych z dronów.

„Powodem może być to, że osoby nieneurotypowe potrafią analizować wiele pozornie podobnych obrazów i wychwytywać bardzo niewielkie różnice, które są źródłem ważnych danych wywiadowczych. Sukces jednostki 9900 otworzył drzwi wielu Izraelczykom z diagnozą autyzmu – pod koniec 2022 roku w całej armii izraelskiej pracowało ich już 500 nie tylko przy analizie zdjęć satelitarnych, ale również w cyberbezpieczeństwie” – stwierdził poseł Andzel.