Gen. Mieczysław Bieniek o znaczeniu bazy w Redzikowie: Atak na nią, to atak na USA

Czytaj więcej Nato Antyrakietowa baza w Redzikowie gotowa W piątek gotowość operacyjną osiągnie tarcza antyrakietowa USA w Redzikowie nad Bałtykiem. To najważniejsza bojowa inwestycja amerykańska w naszym kraju.

Gen. Bieniek: Wojna na Ukrainie uzmysłowiła nam, że bezpieczeństwo należy wzmacniać, bo ono nie jest dane raz na zawsze

- Pamiętajmy o tym, że budujemy od kilkunastu miesięcy bardzo mocny system odstraszania. Pierwsza kadencja Trumpa – paradoksalnie – uczyniła NATO silniejsze. Jego wpływ na to, by państwa europejskie bardziej zwróciły uwagę na systemy obronne – wkład w rozwój sił zbrojnych oraz obronność – spowodował, że dziś już mamy 20 państw, które wypełnią ustalony na poziomie 2 proc. PKB poziom wydatków na obronność - stwierdził gen. Mieczysław Bieniek. - Drugą sprawą jest to, że plany operacyjne zostały uaktualnione. Wielka ilość ćwiczeń, które odbyła się przez ostatnie półtora roku w Polsce świadczy o tym, że to nie jest tylko maszerowanie przez Europę zakończone elementami ćwiczeń na poligonach w Polsce czy krajach bałtyckich. To przygotowanie do ewentualnego scenariusza – tzw. wzmacnianie odpornościowego systemu obronnego NATO – dodał.

Jak podkreślił były zastępca dowódcy strategicznego NATO, „przygotowujemy się do tego, aby nigdy nie wejść do walki zbrojnej”. - Ale jeśli już wejdziemy, to żebyśmy byli na tyle przygotowani, żeby odeprzeć ewentualną inwazję - zaznaczył.

- Niemal 1 000 dni wojny na Ukrainie uzmysłowiło społeczeństwom zachodnim, drzemiącym w przekonaniu, że pokój będzie zawsze, że nie musi tak być. To zagrożenie rosyjskie, które Rosja stworzyła fizycznym, konwencjonalnym napadem na swojego sąsiada, uzmysłowiło nam wszystkim, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Wzmocnione to zostało próbą hybrydową (…) - powiedział gen. Bieniek. - Wnioski z wojny na Ukrainie są jednoznaczne – widzimy nadal, że wojna konwencjonalna ma to do siebie, że dalej mamy ogień artylerii, okopy, trudy wojny i ofiary cywilne. Aby tego uniknąć, społeczeństwo zachodnie powinno zrobić wszystko, by przygotować się do tego i odstraszyć przeciwnika – zaznaczył.

Jak ocenił gen. Bieniek, „nigdy nie jest tak dobrze, żeby były powody do kompletnego zadowolenia”. - Olbrzymie pieniądze podatników, którymi dysponuje MON, nie mogą być zmarnowane, bo nie wybaczy nam tego historia ani społeczeństwo - podkreślił.