- Dlaczego wobec żołnierzy zastosowano tak daleko idące środki przymusu jest sprawą bulwersującą i trzeba to wyjaśnić. Jeżeli to było nieuzasadnione, to muszą zostać wyciągnięte zdecydowane konsekwencje, bo honor tych żołnierzy został naruszony - mówi o zatrzymaniu żołnierzy przy granicy z Białorusią prezydent Andrzej Duda.