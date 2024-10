Glapiński wycofuje się ze swojej obietnicy. NBP nie wprowadzi banknotu 1000 zł

Ostatnim wprowadzonym do powszechnego obiegu nominałem jest banknot 500 zł, który pojawił się w lutym 2017 roku. Jest nieco większy niż banknot 200-złotowy i choć początkowo spekulowano, że uwieczni on właśnie królową Jadwigę, to ostatecznie trafił na niego król Jan III Sobieski. Jego producentem, podobnie jak wszystkich poprzednich banknotów z tej serii, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Mimo że nominał 500 zł istnieje już w obiegu od siedmiu lat, jest on powszechnie określany „banknotem widmo”, ponieważ wiele osób wciąż nigdy nie miało go w swoim portfelu. Jego dostępność w bankomatach jest niewielka, łatwiej wypłacić go w kasie banku.

W dalszym ciągu na żadnym polskim banknocie w powszechnym obiegu nie znajdziemy kobiety i – jak widać – trzeba będzie na to jeszcze długo poczekać.