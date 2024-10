Kurs głównej pary walutowej wraca do spadków po krótkim przystanku nad poziomem 1,095. W czwartkowe popołudnie notowania pary EUR/USD zniżkują o 0,22 proc., zbliżając się do 1,09. Ostatnio dolar był tak mocny w odniesieniu do euro w pierwszej połowie sierpnia. USD rośnie w siłę po publikacji dzisiejszych danych o inflacji CPI, które były nieco powyżej oczekiwań rynkowych.

Gorszy dzień ma za to złoty. USD/PLN Wraca dziś do zwyżek, przekraczając pułap 3,94 zł,, co oznacza 0,4-proc. wzrost. Odreagowuje także euro, wyceniane na 4,30 zł (o 0,15 proc. wyżej od środowego zamknięcia).

Gorsze nastroje panują na rynku kryptowalut. Bitcoin przy spadku o 0,5 proc. zbliża się do 60,5 tys. dolarów. Na poziomie 60 tys. dolarów rysuje się ważne wsparcie największej kryptowaluty.