- Często słyszeliśmy słowo "niemożliwe", ale uczyniliśmy możliwym to, co było naszą ambicją, naszą potrzebą obronną. A teraz to już rzeczywistość na naszym niebie, F-16 są w Ukrainie" - mówił kilka dni temu prezydent Wołodymyr Zełenski, informując o tym, że wyczekiwane samoloty wielozadaniowe są już w rękach ukraińskich pilotów. Samoloty te to ostatni nabytek na liście zachodniego sprzętu, którym posługują się Siły Zbrojne Ukrainy. Poniżej lista ważniejszych systemów, które z Zachodu trafiły do walczącego z Rosją w kraju.