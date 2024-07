Na koniec tygodnia inwestorzy płacą za dolara 3,91 zł, o blisko 1 gr mniej niż w czwartek wieczorem. Tym samym USD/PLN schodzi w okolice tegorocznych minimów. Euro z kolei wyceniane jest na 4,25 zł, podobnie do wczorajszego zamknięcia. Zwyżki kontynuuje dziś główna para walutowa. Kurs eurodolara sięga 1,088, o 0,15 proc. powyżej czwartkowego zamknięcia, a to oznacza, że piątek może być trzecim z rzędu dniem umocnienia euro do dolara.

Dolar traci w oczekiwaniu na zmianę na bardziej gołębie stanowiska Fedu po lepszych od oczekiwań danych o inflacji CPI za czerwiec. Jak wskazują analitycy XTB, w reakcji na dane indeks dolara traci wobec umocnienia się oczekiwań rynku dotyczących luzowania polityki monetarnej przez Fed. Rynek futures wycenia obecnie 93 proc. szansę na pierwsze obniżki stóp we wrześniu. Przed odczytem CPI rynek wyceniał 70-proc. szansę na obniżkę. Co więcej, do końca tego roku rynek obecnie wycenie już blisko 2,5 obniżki po 25 pkt baz. Tak gołębie zakłady zepchnęły amerykańską walutę do najniższych wartości od początku czerwca.