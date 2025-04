W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

USA stawia ultimatum, Chiny odpowiadają ostrożnym optymizmem

Administracja Donalda Trumpa ponownie grozi Pekinowi – tym razem cłami w wysokości 245 proc. na chińskie towary. Zdaniem sekretarza skarbu Scotta Bessenta, to forma nacisku mającego zmusić Chiny do rozmów. Pekin nie odrzucił zaproszenia, ale postawił warunki – oczekuje szacunku, spójności i kompetencji ze strony USA. Zmiana negocjatora handlowego po stronie Chin daje nadzieję na deeskalację, choć wysokie cła już dziś skutecznie hamują import do USA. Groźby Trumpa, jak zauważa wielu analityków, tracą więc na realnym znaczeniu i przypominają bardziej teatr polityczny niż strategię gospodarczą.

Polscy przedsiębiorcy duszą się od kosztów i niepewności

Z raportu Grant Thornton wynika, że aż 58 proc. polskich firm widzi poważne bariery w rozwoju biznesu – to jeden z najgorszych wyników globalnie. Najbardziej doskwierają wysokie koszty pracy, ceny energii i niepewność ekonomiczna. Co gorsza, mimo rosnącej konsumpcji, firmy narzekają na brak zamówień. Eksperci podkreślają, że to niepokojący sygnał, który powinien zmotywować rząd do konkretnych działań wspierających przedsiębiorczość.

Rosyjski rubel na fali – złoto i dolar zostają w tyle

Rosyjska waluta od początku roku zyskała wobec dolara niemal 40%, co czyni ją liderem globalnych wzrostów. Wpływ na to mają słabość dolara, oczekiwania dotyczące zawieszenia broni oraz mechanizmy kontroli kapitału wprowadzone przez Kreml. Eksperci wskazują, że rubel, w odróżnieniu od innych walut rynków wschodzących, nie doświadcza odpływu zagranicznych inwestorów – to efekt wysokich stóp procentowych i zamrożenia transferu kapitału.