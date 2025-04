Mimo dużego optymizmu na światowych giełdach, złoty w środę notował niewielkie zmiany. W pierwszej części dnia można było dostrzec jeszcze mocniejsze umocnienie względem dolara, ale w drugiej części wyceny obcych walut wróciły do poziomów widzianych wczoraj. W efekcie dolar był wyceniany na 3,76 zł, euro na 4,28, a frank na 4,57 zł.

Reklama

Złoty zależny od eurodolara i RPP

– Złoty nie notuje dziś większych zmian, sygnalizując jednak lekką presję podażową. Powodem najpewniej jest cofnięcie eurodolara i oczekiwania rynkowe na możliwe dalsze odreagowanie ostatnich tendencji odwrotu od aktywów związanych z USA. Lokalnie otrzymaliśmy spodziewane, słabsze, dane dot. sprzedaży detalicznej za marzec, co daje argumenty dla RPP za obniżką stóp w maju – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Para EUR/USD co prawda w pierwszej części dnia również notowała wzrosty i wróciła nawet do poziomu 1,14, ale był to ruch jedynie na chwilę. W drugiej części dnia byliśmy świadkami cofnięcia i ruchu w okolice 1,136.

Na razie więc złoty pozostaje pod wpływem głównej pary walutowej, a także potencjalnej obniżki stóp procentowych w Polsce. Część ekspertów spodziewa się, że może do niej dojść już w maju, chociaż i skala ewentualnej obniżki jest przedmiotem gorącej dyskusji rynkowej.