Wybory do PE: Polska 2050 i PSL idą razem. "Jest trzecia droga do Europy"

Podjęliśmy decyzję, że zawiązujemy koalicję. Stworzymy wspólne listy we wszystkich okręgach po to, by pokazać wszystkim, że jest możliwa trzecia droga do Europy - powiedział Szymon Hołownia, ogłaszając oficjalnie wspólny start Polski 2050 i PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego.