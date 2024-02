Za amerykańską walutę w środę z rana inwestorzy płacą równe 4 zł, ale oznacza to, że złoty lekko traci dziś na wartości – we wtorek na zamknięciu dolar kosztował już 3,99 zł. Są to jednak najniższe poziomy dolara od kilkunastu dni. EUR/PLN pozostaje w pobliżu wtorkowej zamknięcia i sięga 4,31. - W ostatnich miesiącach polskiego złotego niosły pozytywne nastroje na światowych giełdach i choć od wczoraj obserwujemy delikatną korektę zarówno na Wall Street, jak i w Europie, fundamenty dla złotego pozostają bardzo silne, a polskie aktywa zyskały — komentuje Eryk Szmyd z XTB.

We wtorek euro wyraźnie umocniło się do dolara. Kurs głównej pary walutowej wybił się powyżej 1,08, ale środowy poranek przynosi cofnięcie eurodolara poniżej tego pułapu.